Dancila: Guvernul discuta proiectul care stabileste proceduri clare pentru cautarea persoanelor disparute

Guvernul discută în primă lectură, în şedinţa de joi, un proiect de lege care "stabileşte proceduri clare pentru căutarea persoanelor dispărute şi îmbunătăţeşte metodele speciale de căutare a acestora, prin eliminarea blocajelor administrative şi instituţionale", a afirmat premierul Viorica Dăncilă. "Am demarat un amplu proces de modificare a legislaţiei pentru ca drame precum cea din Caracal, care a cutremurat întreaga societate, să nu se mai întâmple. În şedinţa de astăzi, discutăm în primă lectură un proiect de lege care stabileşte proceduri clare pentru căutarea persoanelor dispărute şi îmbunătăţeşte metodele speciale de căutare a acestora, prin eliminarea blocajelor administrative şi instituţionale. De asemenea, reglementăm modalitatea de localizare sau urmărire prin mijloace tehnice de obţinere a datelor de trafic şi de localizare, dar şi modul în care trebuie să se desfăşoare cercetarea criminalistică în domiciliu, reşedinţă sau sediul unor persoane. Îmbunătăţim activitatea mecanismului 'Alertă răpire copil', un mecanism deja existent, care are ca scop derularea unor proceduri de căutare a minorilor în regim de urgenţă şi cu resurse sporite, atât în ţară cât şi în străinătate", a precizat Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern. Premierul a adăugat că prin toate aceste modificări legislative aflate deja în dezbatere publică autorităţile îşi propun să reducă timpul de intervenţie şi să aducă mai multă eficienţă în modul de acţiune a salvatorilor. Viorica Dăncilă a anunţat că va solicita Parlamentului să adopte acest proiect de lege în procedură de urgenţă. "Am primit ieri raportul Comitetului interministerial privind îmbunătăţirea legislaţiei pentru intervenţii de urgenţă. Grupul de lucru a identificat deja un pachet de 14 măsuri, cu termene clare şi responsabili bine definiţi, pe care le vom pune în aplicare pentru a eficientiza timpul de răspuns în situaţii critice. Pe termen scurt avem în vedere completarea legislaţiei pentru îmbunătăţirea sistemului de localizare, demararea procesului de implementare a localizării de tip AML, precum şi popularizarea aplicaţiei 112. A fost elaborat deja un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru îmbunătăţirea serviciului 112, care a intrat deja în avizare şi în procedura de transparenţă decizională. Îmi doresc adoptarea cât mai rapidă a acestui act normativ şi voi solicita conducerii Parlamentului convocarea unei şedinţe extraordinare pentru ca aceste măsuri să fie transpuse în legislaţie. Comitetul a identificat şi soluţiile necesare pentru o mai bună implementare a conceptului de dispecerate integrate şi formare continuă a dispecerilor. De asemenea, au fost propuse soluţii şi pentru armonizarea procedurilor de cooperare şi gestionare a apelurilor pentru situaţii deosebite", a declarat prim-ministrul Viorica Dăncilă. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat)