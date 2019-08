Dancila: Guvernul nu va taia veniturile romanilor prin rectificarea bugetara

Premierul Viorica Dăncilă afirmă că Guvernul nu va tăia veniturile românilor prin rectificarea bugetară. "Vreau să fie tuturor foarte clar că, prin actuala rectificare bugetară, Guvernul nu va tăia veniturile românilor. Am luat în calcul mai multe măsuri pe care să le includem în această rectificare şi am dezbătut impactul fiecăreia, ţinând cont de faptul că în spatele cifrelor se află cetăţenii români. Ca prim-ministru, am în permanenţă acest lucru în atenţie", a scris Dăncilă, joi, pe Facebook. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea)