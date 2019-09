Dancila huiduita din nou la Mamaia. Conducerea PSD fata in fata cu pensionarii din Constanta (Galerie foto)

La această oră, La Pavilionul Expoziţional din Mamaia are loc întâlnirea conducerii PSD cu seniorii din partid.UPDATE: La această oră, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Constantin Budăi le vorbeşte celor prezenţi despre majorarea punctului de pensie. Procentual, creşterea pe care o vor avea aproximativ cinci milioane de pensionari pe talon va fi de 15%.De la 1 septembrie, valoarea punctului de pensie a crescut de la 1100, la 1265 de lei.Budăi susţine că toate pensiile au fost recalculate, cupoanele sunt tipărite, sunt distribuite către Poşta Română şi primele plăţi vor fi făcute începând de luni, 2 septembrie. De asemenea, ministrul dă asigurări că există bani la buget pentru suţinerea acestei creşteri.Premierul Viorica Dăncilă a fost întâmpinată şi astăzi de protestatari la Pavilionul Expozițional din Constanța, unde are loc întâlnirea PSD cu pensionarii constănțeni. Manifestanții au scandat ”Analfabeta” și ”Fără pensii speciale”."În presă scrie că Viorica Dăncilă a fost contestată, așteptată de protestatari. Sunt 7 sau 8, mereu aceeași. Normal că nu încalcă nimeni libertatea de exprimare, dar este vorba și de cei 7 ani de acasă. Eu nu am să jignesc niciodată, nici pe ei și nici pe altcineva, iar despre ei nu sunt convinsă că fac diferența. Azi crește punctul de pensie si pensia minimă, măsură așteptată de pensionari. Măcar pentru ei trebuiau să se abțină", a declarat Viorica Dăncilă, la sosirea la Pavilionul Expoziţional Constanţa, unde avea întâlnirea cu pensionarii.Dăncilă a făcut referire la protestatari și în discursul din fața pensionarilor :"Aici, la Constanța, sunt oameni cinstiți. De la Constanța nu au ieșit, au venit de la București pentru că ei cred că pot influența. Ei vor veni cu jigniri, noi vom spune adevărul și vom veni cu proiecte", a spus premierul.