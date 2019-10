Dancila ii arunca manușa lui Iohannis: Am dormit 20 de luni cu telefonul pe noptiera. Sper sa nu ii fie teama de o confruntare 1 la 1 cu o femeie

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, a reluat luni invitația adresată președintelui Klaus Iohannis de a participa la o confruntare televizată față în față în legătură cu proiectul prezidențial.

„Nu am primit niciun raspuns (la invitatiile anterioare, n.red.) Sper ca dlui presedinte sa nu ii fie teama de o confruntare 1 la 1 cu o femeie, ar fi rusinos pentru dl presedinte sa aiba o astfel de abordare. eu vreau doar atat, dansul sa spuna ce a facut in 5 ani de activitare, eu sa spun ce am facut in 20 de luni de activitate. Sa mai spunem cum vedem noi activitatea presedintelui in perioada urmatoare. E important pentru cei care au speranta, trebuie odata si odata sa dam dovada de mai multa transparenta, trebuie sa vedem pentru cei cerem un vot care a fost activitatea noastra. Eu 20 de luni am dormit cu telefonul pe noptiera. La presedinte am vazut ca reactiile au fost tarzii. A avut un mandat eșuat”, a zis Dancila la DCNews.