Dancila: Integrarea europeana a tarilor din Balcanii de Vest va intari Uniunea Europeana

Integrarea europeană a ţărilor din Balcanii de Vest va întări Uniunea Europeană şi va consolida pacea, solidaritatea, prosperitatea în regiunea balcanică, a declarat premierul Viorica Dăncilă, preşedintele PSD, la evenimentul de semnare a Declaraţiei comune privind integrarea ţărilor din Balcanii de Vest în UE. Documentul a fost semnat, alături de social-democraţii români, de Sergei Stanishev, preşedintele Partidului Socialiştilor Europeni, şi de reprezentanţi ai partidelor de centru-stânga din Grecia, Croaţia, Ungaria, Macedonia de Nord, Muntenegru, Republica Moldova, Albania, Serbia. "Este un moment semnificativ pentru ţările noastre şi pentru mişcarea de centru-stânga din regiunea Balcanilor. De asemenea, am semnat astăzi Acordul de cooperare între Partidul Social Democrat şi partidele invitate, pentru a instituţionaliza sprijinul reciproc pentru atingerea unor obiective comune. (...) Prin Declaraţia comună semnată astăzi la Bucureşti, Partidul Social Democrat şi România, dar şi partidele de centru-stânga din Croaţia, Grecia, Bulgaria şi Ungaria, se angajează să susţină şi mai puternic ţările din Balcanii de Vest, o susţinere importantă, o susţinere pe drumul european, o susţinere care va fi din ce în ce mai evidentă în discuţiile avute la Bruxelles, dar şi prin cooperarea pe care o vom avea în perioada următoare. Voi transmite către Comisia Europeană textul Declaraţiei comune, prezentând astfel la Bruxelles o nouă dovadă a solidarităţii regionale, dar şi a dorinţei noastre de a accelera procesul integrării Balcanilor de Vest în Uniunea Europeană. Vă asigur că România şi PSD vor susţine ferm din interiorul UE aspiraţiile europene ale vecinilor şi prietenilor noştri din regiunea balcanică. (...) Integrarea europeană a acestor ţări va întări Uniunea Europeană, va consolida pacea, solidaritatea, prosperitatea în regiunea balcanică", a declarat Viorica Dăncilă. Premierul a subliniat că, aşa cum alte state au intrat în UE, precum România, Ungaria, Croaţia, Grecia, şi ţările din Balcanii de Vest şi Republica Moldova şi Georgia "au acest drept". "În ciuda tuturor piedicilor, în ciuda tuturor provocărilor, Uniunea Europeană rămâne un proiect politic de mare succes care a contribuit şi contribuie în mod decisiv la libertatea, dezvoltarea şi bunăstarea Europei. Cred că procesul extinderii trebuie să se afle în continuare în centrul preocupărilor UE, iar noi vom continua să fim avocaţii acestei abordări la Bruxelles şi în toate capitalele ţărilor membre. Am încredere în viitorul nostru comun şi în forţa social-democraţiei de a fi motorul extinderii Uniunii Europene", a mai declarat Dăncilă. Preşedintele Partidului Socialiştilor Europeni, Sergei Stanishev, a afirmat: "Sunt extrem de bucuros că familia noastră politică a fost întotdeauna, din perspectiva lărgirii Uniunii Europene, pentru ţările din Balcanii de Vest, o opţiune viabilă". "Cu toate dificultăţile pentru lărgirea UE şi pentru Uniune în sine, am arătat iniţiativă şi că preluăm cu adevărat aceste acţiuni pentru a spune Uniunii Europene: asumaţi-vă răspunderea, fiţi credibili în procesul de lărgire a Uniunii", a adăugat Stanishev. AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)