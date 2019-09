Dancila: Iohannis reinterpreteaza dupa bunul plac, in cheie electorala, o decizie a CCR

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că preşedintele Klaus Iohannis "reinterpretează după bunul plac, în cheie electorală", decizia de miercuri a CCR privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi şeful statului. Dăncilă a susţinut că preşedintele "comite un abuz prin refuzul de a numi miniştrii interimari şi încearcă din nou să blocheze activitatea Guvernului". "Obişnuit să încalce Constituţia, domnul preşedinte Iohannis a trecut la următorul nivel: reinterpretează după bunul plac, în cheie electorală, o decizie a CCR care e obligatorie pentru toată lumea. Transmite public că judecătorii CCR ar fi stabilit că premierul trebuie să meargă de îndată în Parlament, când, de fapt, Curtea a stabilit că termenul 'de îndată' se referă la obligaţia preşedintelui de a numi interimari şi de a nu bloca activitatea Guvernului", a spus premierul, la începutul şedinţei Executivului. Viorica Dăncilă a adăugat că legitimitatea actualului Guvern este dată "de votul românilor". "În acest moment suntem singurii care ne asumăm responsabilitatea guvernării. Am spus-o de nenumărate ori, voi merge în Parlament pentru remanierea Guvernului. Românii trebuie să ştie, însă, adevărul, refuzul preşedintelui de a numi interimari nu are nicio legătură cu prezenţa noastră în faţa Parlamentului. Nu mai avem aşteptări de la domnul preşedinte Iohannis să renunţe la jocurile politice, a demonstrat de nenumărate ori că singura sa miză este una electorală. Prin acţiunile sale a demonstrat în repetate rânduri că nu are respect nici pentru Constituţie, nici pentru cetăţenii acestei ţări", a afirmat prim-ministrul. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Claudia Stănescu, editor online: Simona Aruştei)