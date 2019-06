Dancila, jocul pe sarma intre baroni si Bruxelles. Marea amnistie a primarilor

Viorica Dancila incearca un joc, invatat probabil de la Tudorel Toader, care s-o duca si cu sufletul in raiul europan si cu slanina sefiei partidului in pod. Adica la Bruxelles incearca sa-si puna o fata europeana, de victima eliberata a dictatorului, dar in acelasi timp trebuie sa pastreze sustinerea unui partid care, in mod real, n-o recunoaste de lider. Europa ii cere sa puna capat asaltului impotriva justitiei si sa repare stricaciunile deja facute, partidul ii cere sa mearga inainte cu ...