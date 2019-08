Dancila l-a eliberat din functie, la cerere, pe agentul guvernamental la CEDO, Viorel Mocanu, care a acuzat ca a fost amenintat in cauza Kovesi vs. Romania

Premierul Viorica Dăncilă a decis eliberarea, la cerere, a lui Viorel Mocanu din funcţia de agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Decizia a fost publicată, miercuri, 21 august, în Monitorul Oficial. Viorel Mocanu a anunţat la începutul lunii august că urmează să demisioneze, pe fondul unei anchete a DNA The post Dăncilă l-a eliberat din funcţie, la cerere, pe agentul guvernamental la CEDO, Viorel Mocanu, care a acuzat că a fost ameninţat în cauza Kovesi vs. România appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.