Dancila lanseaza un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis și anunța ca va cere sprijinul Parlamentului

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, miercuri seara, că va merge în Parlament pentru a cere sprijinul necesar pentru noul Guvern. Într-o decarație de presă, de circa 15 minute, ea la criticat dur pe Klaus Iohannis, dar și pe fostul coleg de alianță, Călin Popescu Tăriceanu. Despre Klaus Iohannis a spus că „a înlocuit funcţia de The post Dăncilă lansează un atac dur la adresa lui Klaus Iohannis și anunță ca va cere sprijinul Parlamentului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.