Dancila: Mi-am depus demisia; nu e un moment de slabiciune, ci unul de demnitate

Viorica Dăncilă, a anunţat că îşi depune demisia din funcţia de preşedinte al Partidului Social Democrat, precizând că acest gest nu vine într-un moment de "slăbiciune", ci într-unul de "demnitate" "Am înţeles opinia colegilor mei, faptul că se doreşte o resetare a partidului, faptul că trebuie cineva să îşi asume rezultatul alegerilor. Nu este un moment de slăbiciune, este un moment de demnitate şi eu consider că a trebuit a să îmi dau demisia din funcţia de preşedinte al PSD. Este un gest pe care l-am făcut pentru partid. Consider că am făcut tot ce mi-a stat în putinţă ca să obţinem un rezultat bun, ca să mobilizăm electoratul, dar acum, în urma discuţiilor am înţeles că se doreşte o resetare a partidului şi că această resetare presupune o echipă care să preia conducerea partidului, o altă viziune, un alt program", a arătat ea, într-o declaraţie de presă susţinută la finalul şedinţei Comitetului Executiv. AGERPRES/ (A - autor: Irinela Vişan, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Daniela Juncu) Citeşte şi: * Marcel Ciolacu, preşedinte interimar al PSD; Viorica Dăncilă a demisionat, conducerea PSD - dizolvată * Marcel Ciolacu: Marea majoritate a colegilor au propus luna februarie pentru convocarea congresului * Ciolacu: Nu a picat niciun cap azi; fostul lider se regăseşte în echipa partidului - preşedintele organizaţiei de femei