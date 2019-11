Dancila: „Nu imi dau demisia” / Sefa PSD e increzatoare pentru alegerile de anul viitor: „Atunci nu vom avea votul din Diaspora”

Viorica Dancila a declarat ca nu-si va da demisia de la conducerea PSD, chiar si cu rezultatul obtinut la prezidentiale.

„Nu imi dau demisia. Daca colegii vor considera ca trebuie sa fac acest pas, vom face un Congres. Eu consider ca trebuie sa fim foarte intelepti”, a declarat Dancila, la Antena 3.

Dancila s-a plans ca impotriva sa a existat o campanie ce nu s-a manifestat si contra lui Klaus Iohannis: „Cred ca a fost o campanie impotriva mea pe care nu am vazut-o la contracandidatul meu. Dupa 200 de intrebari am gresit formula cercului, dar presedintele nici macar nu a stiut. Eu am avut dialog deschis cu presa, din partea cealalta am vazut doar un atac, un discurs bazat pe ura, dar se pare ca romanii au agreat asta mai mult. Mi s-a parut o abordare incorecta fata de cei doi candidati si a dezinformarii fata de mine”.

Aceasta s-a aratat increzatoare ca PSD va obtine un scor mai bun la alegerile de anul viitor pentru ca acolo romanii din diaspora nu vor mai avea niciun cuvant de spus.

„Nu pot castiga amandoi candidatii alegerile. Votul romanilor a ales si nu putem sa nu fim de acord cu ce au dorit romanii. Pentru noi insa este important ca PSD a obtinut numarul de voturi din 2016, ceea ce inseamna ca suntem pregatiti pentru locale si parlamentare. Ne vom concentra pe ele. Atunci nu vom avea votul din Diaspora. Si cred ca trebuie sa plecam de la acest aspect. Cu acelasi numar de voturi am intrat la Gvernare in 2016”, a mai declarat Viorica Dancila.

Ea a mai precizat ca a facut in aceasta campanie tot ce a depins de ea: „Noi am trecut printr-o perioada foarte dificila, alegerile europarlamentare unde am obtinut un scor foarte slab, apoi arestarea presedintelui partidului, Congresul…”

Dancila a afirmat ca va urma o analiza in partid si ca social-democratii trebuie sa dea dovada de multa intelepciune si mult calm.

