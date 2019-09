Dancila: Nu imi este teama sa mergem in Parlament; nu fugim de responsabilitate si nu vom da inapoi

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că nu îi este ''teamă'' să se prezinte cu Guvernul în Parlament pentru un vot de încredere, argumentând că, la votul pentru şefia Senatului, PSD a demonstrat că are majoritate. "Este a treia piedică în trei săptămâni consecutive, a treia respingere din partea lui Klaus Iohannis a eforturilor Guvernului de a funcţiona normal. (...) E evident că partidul domnului Iohannis are o problemă cu bugetarii, însă preşedintele a dus acest lucru la un alt nivel, pur şi simplu refuză dreptul la plată al oamenilor care muncesc. (...) Am văzut astăzi o nouă alianţă de conjunctură între domnul Tăriceanu şi domnul Iohannis, alianţa ipocriziei şi a distrugerii. (...) Vreau să dau asigurări ferme că nu voi ceda în faţa acestui blocaj, fiindcă am obligaţia de a guverna pentru România. Nu îmi este teamă să mergem în Parlament, cu atât mai mult cu cât am arătat în votul din Senat de acum două zile că avem majoritate. Nu fugim de responsabilitate şi nu vom da înapoi", a spus Dăncilă într-o declaraţie de presă susţinută la sediul central al PSD. Joi după-amiază, preşedintele Klaus Iohannis i-a solicitat premierului Dăncilă să se prezinte în faţa Parlamentului pentru validarea Guvernului. "Doamnă prim-ministru, vă spun acum direct şi public: trebuie să vă prezentaţi în faţa Parlamentului României cu o solicitare de validare a guvernului dumneavoastră! Altfel, lucrurile nu se pot rezolva", a afirmat şeful statului la Palatul Cotroceni. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)