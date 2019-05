Dancila: Nu voi vota la referendum, Iohannis il foloseste in interesul lui si al partidului pe care il reprezinta

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că nu va vota la referendum, precizând că a luat această hotărâre în urma ultimelor intervenţii publice ale preşedintelui Klaus Iohannis. "Am fost hotărâtă să particip la referendum. Sunt un om al echilibrului şi am vrut să demonstrez acest lucru. În urma ultimelor intervenţii ale preşedintelui Iohannis, am văzut de fapt că acest referendum nu are o miză decât pentru interesul propriu, pentru dărâmarea Guvernului şi pentru a se poziţiona împotriva partidului din care fac parte. De aceea le-am transmis tuturor colegilor mei că nu o să fiu părtaşă la această atitudine a domnului preşedinte - ultimele declaraţii au demonstrat acest lucru - şi că nu voi vota la referendum", a afirmat Dăncilă, la Antena 3. Ea a precizat că nu va ridica cele două buletine de vot pentru referendum. "Am tot crezut că poate preşedintele Iohannis, cu toate că nu prea a demonstrat acest lucru, poate măcar la acest referendum să aibă un pic de imparţialitate, dar am văzut şi ultima declaraţie, care este destul de elocventă, şi anume, faptul că vrea un alt guvern, un guvern mai bun. Deci e clar că domnul preşedinte Iohannis foloseşte referendumul în interesul campaniei electorale, atât a lui, cât şi a partidului pe care îl reprezintă", a adăugat premierul. AGERPRES/(A-autor: Cătălin Alexandru, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)