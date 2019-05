Dancila, pas uriaș in spate in scandalul mutarii ambasadei din Israel: 'Decizia aparține președintelui Romaniei'

Viorica Dăncilă a afirmat, întrebată despre mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, că decizia aparține președintelui Klaus Iohannis și că trebuie să existe o decizie politică în acest sens.

„Decizia aparține președintelui României. Părerea mea este că trebuie să existe o decizie politică. Eu am declarat în SUA, am spus punctul meu de vedere, dar am spus în deplin consens și conform Constituției”, a declarat Viorica Dăncilă, la finalul CEx al PSD.

În luna martie, premierul Viorica Dăncilă a anunţat, în timp se afla într-o vizită în SUA, că după finalizarea analizei „şi în deplin consens”, România îşi va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

Ulterior, şeful Executivului a revenit asupra declaraţiei, spunând că a fost doar o opinie personală, precizând că toate procedurile constituţionale trebuie îndeplinite în acest sens.