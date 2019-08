Dancila: Prioritar acum este modul in care vom ajusta programul de guvernare

Preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă, a declarat luni, după şedinţa CExN, că prioritar acum este modul în care va fi "ajustat" programului de guvernare, dar şi modul în care va fi organizată campania pentru pentru alegerile prezidenţiale. "Eu cred că prioritar acum este programul de guvernare, modul în care vom ajusta programul de guvernare şi voi veni la 1 septembrie cu ajustarea programului de guvernare, după ce îl vom discuta cu colegii de alianţă, şi modul în care ne vom organiza pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale", a precizat Dăncilă. Liderul PSD a adăugat că programul a fost votat în Parlament şi de aceea nu va fi modificat, ci ajustat. "În primul rând, nu am spus de modificarea programului de guvernare, acest program a fost votat în Parlament şi nu avem voie să-l modificăm. Îl ajustăm, pentru că au trecut doi ani şi jumătate şi multe din lucruri s-au schimbat între timp", a spus Dăncilă. În ceea ce priveşte ordonanţa propusă de Ministerul Finanţelor privind majorarea accizelor sau o decizie referitoare la impozitarea pensiilor, preşedintele PSD a spus că în şedinţă nu au fost discutate aceste subiecte. "Nu am discutat despre aceste acte normative. Atâta timp cât aceste propuneri nu le-am votat în CExN, nu pot să spun dacă vom lua aceste măsuri sau nu le vom lua, dacă vom introduce un proiect de lege pentru a fi dezbătut în Parlamentul României", a susţinut Viorica Dăncilă. Ea a mai spus că pentru a reduceri de personal nu e nevoie neapărat de un act normativ. "Cu cred că pentru a reduce personalul nu avem nevoie neapărat de un act normativ. Deja am început evaluarea pe fiecare minister în parte şi cred că după ce vom face analiza fiecărui minister, legat de detaşări de personal, de descentralizare, vom lua măsurile care se impun fără a avea nevoie de un act normativ în acest sens. Nu am luat aceste măsuri, eu cred că fiecare măsură trebuie dublată de un dialog, au fost propuneri care au avut la bază anumite analize statistice, dar pentru a lua o măsură trebuie să ai un dialog cu toţi factorii implicaţi pentru ca acea măsură să fie acceptată", a punctat premierul. AGERPRES/(A - autor: Sorin Peneş, editor: George Onea, imagine: Cătălin Soci, redactor video: Marilena Gheorghiță, grafician: Andrei Cârlan, editor online: Daniela Juncu)