Dancila: PSD va avea candidat propriu la prezidentiale; Congresul - pe 3 august

PSD va avea un candidat propriu la alegerile prezidenţiale din luna noiembrie, iar Congresul care îl va valida va avea loc pe data de 3 august, a anunţat, luni, preşedintele partidului, Viorica Dăncilă, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional. "Congresul PSD pentru validarea candidatului la prezidenţiale va avea loc pe data de 3 august. Am supus atenţiei CExN varianta susţinerii unui candidat din afara partidului, varianta susţinerii unui candidat ALDE, respectiv domnul Călin Popescu-Tăriceanu, şi modul în care putem acţiona pentru a avea un rezultat cât mai bun la alegerile prezidenţiale. În urma votului CExN, a reieşit faptul că PSD îşi doreşte un candidat propriu, că îşi doreşte să fie susţinut de ALDE ş PRO România şi vom avea discuţii cu cele două formaţiuni politice în acest sens", a declarat premierul Dăncilă. În cadrul reuniunii s-a mai discutat despre programul deplasărilor în teritoriu. "Am discutat faptul că am mers în mai multe judeţe, concluziile pe care le avem în legătură cu vizita în fiecare judeţ şi faptul că până la începerea alegerilor prezidenţiale vrem să ajungem în fiecare judeţ să luăm legătura cu membrii de partid, cu simpatizanţii noştri şi, bineînţeles, cu conducerea (...) PSD din fiecare judeţ", a explicat liderul PSD. AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)