Dancila, reacție dupa ce EurActiv a anunțat ca Dan Nica si Rovana Plumb ar fi fost respinși pentru funcția de comisar european

Viorica Dăncilă a avut joi o primă reacție după ce EurActiv a scris că cele două propuneri trimise de premier la Bruxelles, Dan Nica şi Rovana Plumb, ar fi fost respinse. Dăncilă a spus că nu este nimic oficial.

„Nu este nimic oficial. Am văzut dorința unora de a avea comisarii respinși, pentru că avantajele politice sunt mai importante decât imaginea României. Vreau să vă spun un lucru. Am fost europarlamentar și indiferent cine a fost nominalizat pentru comisar european, chiar dl Cioloș când a venit comisar pentru agricultură, eram membru al Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European și am susținut candidatura domniei sale pentru că era reprezentantul României. Aș vrea să văd aceeași abordare și aceeași responsabilitate din partea tuturor”, a spus Dăncilă.