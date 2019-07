Dancila renunta la construirea autostrazii Comarnic- Brasov in parteneriat public-privat si cere sa fie facuta cu bani de la guvern

Premierul Viorica Dancila anunta ca Autostrada Comarnic-Brasov nu se va construi in parteneriat public-privat, ci va fi declarata in prima sedinta CSAT de importanta nationala si va fi construita din fonduri guvernamentale. Anuntul vine dupa ce in vara anului trecut, Ministerul Transporturilor renunta la colaborarea pe proiectul de autostrada cu Banca Mondiala si a decis ca autostrada trebuie construita in parteneriat public-privat.