Dancila: S-a votat demiterea ministrului Justitiei. Sper sa isi dea demisia

Dancila

Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, la finalul sedintei CEx, ca s-a votat pentru demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, precizand ca spera ca acesta isi va da demisia.



"In urma nemultumirilor manifestate de colegi referitor la dl Toader, referitor la blocarea unor acte normative, dar si probleme prezentate in spatiul public, s-a acceptat demisia dl Toader. Demiterea! Speram sa fie o demisie", a anuntat Viorica Dancila.



Ea a subliniat ca dupa decizia CEX a hotarat impreuna cu colegii sai din partid ca propunerea pentru preluarea functiei de ministru al Justitiei sa fie Eugen Nicolicea.



Intrebata ce ii reproseaza lui Tudorel Toader, Viorica Dancila a spus ca ministrul a intarziat adoptarea unor acte despre care s-a vorbit mult in spatiul public.



Viorica Dancila a afirmat ca pentru ca Guvernul sa adopte acte, ele trebuie sa fie elaborate. "Nu au fost", a spus ea, referindu-se la controversatele ordonante de urgenta pe care Tudorel Toader nu le-a propus guvernului, desi au fost cerute de PSD.



Totodata, Dancila a mai anuntat ca vor mai fi inlocuiti si ministrii Fondurilor Europene si Romanilor de Pretutindeni, Rovana Plumb si Natalia Intotero, care candideaza la alegerile euorparlamentare. In locul celor doi au fost propusi Oana Florea si Liviu Brailoiu.



Premierul a precizat ca va vorbi la telefon cu presedintele Klaus Iohannis si ca spera ca va intelege ca aceste schimbari reprezinta o decizie politica.



"Voi discuta cu presedintele. Imediat ce ajung la Guvern, voi avea o discutie telefonica cu presedintele si ii voi spune de remanieri. Sper sa aiba o atitudine buna avand in vedere ca detinem Presedintia rotativa a Consiliului UE. Presedintele trebuie sa dea dovada de responsabilitate, ca e decizia premierului si sa inteleaga ca trebuie sa fie o buna colaborare", a subliniat Dancila.



PSD vrea sa il ocoleasca pe Iohannis



Potrivit liderului PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, ar putea avea loc o restructurare a Guvernului, nu o remaniere, astfel incat sa nu fie necesar acordul presedintelui Klaus Iohannis, ci doar aprobarea Parlamentului.



"Asa cum se profileaza lucrurile, cred ca va fi o restructurare a Guvernului", a declarat Buzatu, citat de Mediafax.



El a mai spus ca social-democratii se asteapta la opozitia presedintelui Iohannis.



"In virtutea 'bunelor practici' ale domniei sale, ne asteptam ca sa puna toate piedicile de care este capabil la aceasta remaniere sau restructurare", a adaugat Buzatu.

