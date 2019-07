Dancila: Solicit ministrului Sanatatii demiterea directorului CNAS si a purtatorului de cuvant

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că i-a cerut ministrului Sănătăţii să-i demită pe directorul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), pentru defecţiunea din sistemul informatic al Casei, şi pe purtătorul de cuvânt al instituţiei, pentru declaraţiile făcute. Afirmaţia sa vine după ce purtătorul de cuvânt la CNAS, Daniel Osmanovici, a declarat, miercuri, într-un interviu la un post de radio pe tema defecţiunii sistemului informatic de la CNAS, că "oamenii mor oricum, şi cu, şi fără sistem". "Am văzut declaraţiile purtătorului de cuvânt de la Casa Asigurărilor de Sănătate, ceea ce arată că nu are ce căuta în această funcţie. De aceea, solicit ministrului Sănătăţii demiterea purtătorului de cuvânt al Casei Asigurărilor de Sănătate şi a directorului Casei Asigurărilor de Sănătate (Răzvan Vulcănescu - n.r.). Nu vom accepta niciodată ca un funcţionar public care deţine o anumită funcţie să aibă astfel de cuvinte pentru cetăţeni. (...) Am avut o discuţie cu doamna ministru legat de acest aspect chiar înainte de a intra în sală", a declarat Viorica Dăncilă, joi, după conferinţa extraordinară de alegeri a Organizaţiei Judeţene Mehedinţi a PSD. Premierul a adăugat că vor fi analizate cauzele care au provocat o nouă defecţiune a sistemului informatic de la CNAS şi vor fi luate măsuri ca acest lucru să nu se mai repete. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)