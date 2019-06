Dancila: Sper sa avem mai multi candidati la sefia PSD; cred ca trebuie sa fie o conducere colectiva

Preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, speră să fie mai mulţi candidaţi la şefia partidului, iar conducerea să fie una colectivă, pentru că decizia nu trebuie luată de un singur om. "Am discutat astăzi despre moţiunea de cenzură, am discutat despre organizarea congresului din data de 29, luna aceasta. Am vorbit despre modificarea statutului şi am făcut un grup de lucru care să lucreze la programul politic al partidului şi bineînţeles un grup de lucru care presupune o cooperare foarte strânsă între Guvern şi Consiliul Naţional referitor la programul de guvernare, la priorităţile noastre, precum şi stabilirea unui calendar de implementare a acestora. Toate acestea vor fi validate în cadrul Comitetului Executiv Naţional, care va avea loc joi, la ora 11,00.(...) Nu am vorbit despre candidaturi la şefia PSD, dar eu sper să avem mai mulţi candidaţi, pentru că eu cred că nu e bine să avem un candidat unic. Şi toţi cei care vor să candideze să poată să facă acest lucru, cu susţinerea organizaţiei din care fac parte", a spus Dăncilă după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD. Ea a adăugat că viitorul preşedinte al PSD ar trebui să fie un om echilibrat, pro-european, care "să aibă răbdare să îşi asculte toţi colegii". "Cred că viitorul preşedinte PSD trebuie să fie un om echilibrat, un om care să adune în jurul lui, să aibă răbdare să îşi asculte toţi colegii, fiecare părere în partid este importantă, să se consulte în permanenţă cu colegii şi cu toate forurile statutare din partid. Decizia nu trebuie să o ia preşedintele, decizia trebuie să o ia în forul statutar, pentru că trebuie ca o decizie care este bună, toţi să se bucure de acest lucru, dacă o decizie nu este tocmai bună, toţi să îşi asume acest lucru. Cred că trebuie să fie o conducere colectivă. Un viitor preşedinte al PSD trebuie să fie un om pro-european, un om ataşat valorilor social-democrate, ataşat valorilor europene şi transatlantice. Un preşedinte al PSD trebuie să fie un om care să genereze un val de credibilitate, în primul rând în rândul colegilor săi, să aibă încredere în el, pentru că dacă nu are încredere în el nu poate cere altora să creadă îl el, să fie un om hotărât, să nu se sperie la primul obstacol, să fie în stare să ridice toate barierele care îi stau în cale pentru a duce partidul acolo unde trebuie", a menţionat Dăncilă. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: Dăncilă: Nu aş vrea să îl judec pe Liviu Dragnea, dar aş dori să schimb modul de lucru Dăncilă, despre tensiunile din CExN: Cred că e important să arătăm respect unul faţă de celălalt Dăncilă spune că nu şi-a dat demisia la elaborarea legii bugetului pentru că este un om responsabil