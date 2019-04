Dancila spune ce așteptari are de la viitorul ministru al Justiției - Sa puna in aplicare programul de guvernare care spune 'dreptate pana la capat'

Premierul României susține că se așteaptă de la viitorul ministru al Justiției să pună în aplicare programul de guvernare. Întrebată dacă în programul de guvernare sunt trecute ordonanțele de urgență dorite de PSD, Viorica Dăncilă susține că în document se prevede înlăturarea nedreptăților, lăsând să se înțeleagă că ar aviza eventualele OUG.

Pentru a adoptat un act normativ trebuie sa il am pe masa de lucru, nu le-am avut in guvern (ordonante de urgenta privind codurile penale si completurile de 5). Viitorului ministru ii voi cere sa puna in aplicare programul de guvernare. Cred ca nu ati vazut un program de guvernare in care sa fie scrisa fiecare OUG. In programul de guvernare se spune că vom face dreptate până la capăt, ceea ce înseamnă că vom inlătura nedreptările, a declarat Viorica Dancila după CEx.

Cred ca s-a vorbit foarte mult in spatiul public de justitie si cred ca a gresit când a zis ca va face anumite lucruri si nu le-a finalizat. Legat de oponia colegilor din cabinet, au adus in atentia CEx ca mai mult acte normative care au stat foarte mult pe masa de lucru, ca nu a venit un raspuns de la MJ sau ca a intarziat. a completat premierul.