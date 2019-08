Dancila: Un guvern isi inceteaza activitatea daca premierul isi da demisia; eu nu voi face acest lucru

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, vineri, că guvernul pe care îl conduce are legitimitate politică, precizând că ea nu-şi dă demisia şi doar dacă o moţiune de cenzură va trece în Parlament, PSD va trece în opoziţie. Întrebată dacă e moral să rămână la guvernare în situaţia în care PSD nu va avea 233 de voturi în Parlament, Dăncilă a spus: "Sigur că da". "După cum ştiţi, legea spune aşa: un guvern îşi încetează activitatea dacă prim-ministrul îşi dă demisia. Eu nu voi face acest lucru. Şi nu pentru că mă ţin de scaun sau că miniştrii se ţin de scaunele lor, ci pentru că oamenii ne-au dat un vot în 2016 şi nu am voie să-i dezamăgesc, nici pe colegele şi colegii de partid care au crezut în mine. Al doilea lucru: un guvern cade în cazul în care o moţiune de cenzură trece în Parlament. Dacă moţiunea de cenzură trece în Parlament, atunci vom trece în opoziţie şi luptăm şi din opoziţie, pentru că am mai luptat", a declarat Dăncilă, la o conferinţă de presă. Ea a spus, legat de legitimitatea politică a guvernului, că aceasta este dată de majoritatea din Parlament. "Faceţi o confuzie, am mai văzut astfel de confuzii. Legitimitatea ne-o dă majoritatea din Parlament, dacă trece moţiunea atunci într-adevăr nu mai am susţinere în Parlament şi acest guvern trebuie să plece de la guvernare. Dar dacă luăm de la alegerile locale, care sunt câştigate de unii sau de alţii. Dacă partidul care îl susţine pe preşedinte a luat un scor mai slab la alegerile parlamentare, preşedintele nu mai are legitimitate? Eu cred că nu. Haideţi să nu extindem acest lucru, să vedem care este legea, care este susţinerea, să vedem dacă moţiunea trece în Parlament", a adăugat Dăncilă. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Dăncilă: Este posibilă o remaniere oricând dacă nu este îndeplinit programul de guvernare * Dăncilă: Dacă eu voi fi preşedintele României voi susţine Guvernul indiferent de culoarea politică