Dancila vorbește despre broșa secreta: 'Am o brosa, se numeste inima romaneasca, pe care o port cu foarte mult drag'

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD) şi candidatul acestei formaţiuni politice la funcţia de preşedinte al României, Viorica Dăncilă, susţine că nu renunţă la broşa pe care o poartă, potrivit Agerpres.

Dăncilă a declarat, într-o emisiune la România TV, că broşa se numeşte "inimă românească", pe care ea însăşi a lansat-o.

"Am o broşă, se numeşte 'inimă românească', pe care o port cu foarte mult drag. Este broşa pe care am lansat-o şi care efectiv mă reprezintă, pentru că şi eu am o inimă care ţine la români şi la România", a afirmat liderul PSD.