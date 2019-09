Dancila vrea sa-i 'confiste' partidul lui Tariceanu: Secretari de stat si lideri ALDE din teritoriu, alaturi de PSD

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, la Hunedoara, că mai mulți secretari de stat și membri ai ALDE din teritoriu nu au vrut să își dea demisia și au rămas alături de PSD, după ce partidul lui Călin Popescu Tăriceanu a ieșit de la guvernare.

„În teritoriu, dar și la nivel guvernamental avem secretari de stat de la ALDE. În teritoriu avem mulți colegi de la ALDE care nu au vrut să își dea demisia și care vor să stea alături de PSD. Avem doi secretari de stat care m-au contactat imediat, unul de la Apărare, unul de la MAE care au spus că ei nu vor să iasă din guvernare pentru că drumul lor li se pare corect alături de PSD”, a declarat Viorica Dăncilă, la Hunedoara, potrivit Mediafax.

Premierul a afirmat că nu le-a cerut membrilor ALDE care au rămas la guvernare să intre în PSD.

„Noi nu am cerut să își dea demisia din ALDE și să treacă la PSD. Oamenii au hotărât și am văzut în spațiul public mai multe declarații în care membrii ai ALDE nu sunt de acord cu ieșirea de la guvernare. Cei care au vrut să rămână alături de noi le-am respectat această dorință. Sunt organizații ALDE care lucrează foarte bine cu organizațiile PSD în teritoriu. Nu am încercat să dăm afară pe cineva. Cred că trebuie să unim în jurul nostru cât mai multe forțe, nu să eliminăm dintre cei care ne sunt aproape”, a răspuns Viorica Dăncilă, întrebată dacă le-a cerut membrilor ALDE să se înscrie în PSD.

Reacția vine după ce ALDE a ieșit de la guvernare, după disputele dintre Călin Popescu Tăriceanu și Viorica Dăncilă despre restructurarea Guvernului, dar și despre alegerile prezidențiale.