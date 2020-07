Danemarca a introdus un aşa-numit certificat COVID-19 pentru a facilita planurile cetăţenilor de a călători în străinătate pe perioada pandemiei, a anunţat miercuri Ministerul Sănătăţii, potrivit DPA, conform Agerpres. Certificatul digital arată dacă posesorul are un rezultat negativ la testul PCR (reacţie de polimerizare în lanţ). Unele state solicită un astfel de test pentru a […] The post Danemarca introduce „certificatul” COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.