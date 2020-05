Danemarca isi va redeschide frontierele pentru turistii din Germania, Norvegia si Islanda incepand din 15 iunie

Danemarca îşi va redeschide frontierele pentru turiştii din Germania, Norvegia şi Islanda începând din 15 iunie, a anunţat vineri prim-ministrul Mette Frederiksen, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Vizitatorii vor trebui să facă dovada că au rezervate cel puţin şase nopţi de cazare într-un camping sau într-o casă de vacanţă în afara capitalei Copenhaga.

Danemarca şi-a închis graniţele la mijlocul lui martie în cadrul măsurilor de stopare a transmiterii noului coronavirus. Până vineri, această ţară nordică a raportat 568 de decese legate de epidemia de COVID-19.

'Până acum am făcut faţă cu bine ca ţară, epidemia este sub control datorită unui efort puternic, comun al tuturor danezilor', a subliniat şefa guvernului. 'Virusul încă este cu noi ... nu am traversat criza', a adăugat ea.

Mette Frederiksen a mai spus că guvernul său se află în 'dialog strâns' cu ţara vecină Suedia, care rămâne deocamdată neinclusă pe lista de ţări de unde pot veni turişti.

Potrivit şefei executivului, se află în discuţie o soluţie regională.

Suedia a raportat 4.350 de cazuri de infectare cu coronavirus, însă în sudul ţării numărul lor este mult mai mic.

La rândul său, şeful diplomaţiei daneze, Jeppe Kofod, a precizat că recomandarea generală a Ministerului de Externe de evitare a călătoriilor neesenţiale rămâne în vigoare până la 31 august.

Chiar dacă autorităţile daneze nu mai emit avertizări de călătorie în Islanda, Germania şi Norvegia, este totuşi recomandabil să fie evitate oraşele mari şi să fie urmate sfaturile autorităţilor locale, a adăugat el.

După încheierea verii, Danemarca ar putea să permită şi intrarea turiştilor din alte ţări.

Începând de luni, autorităţile daneze le permit persoanelor cu reşedinţa permanentă în alte state nordice sau în Germania să intre în ţară dacă deţin o casă de vacanţă în Danemarca sau au un logodnic, partener sau bunic danez.