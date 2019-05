Daneza Helle Thomsen desemnata cel mai bun antrenor feminin al sezonului in handbalul european, acordat de EHF

Daneza Helle Thomsen, care a antrenat şi CSM Bucureşti, a fost desemnată, duminică, cel mai bun antrenor feminin al sezonului, dintr-o listă de cinci nominalizări din partea EHF, între care s-a numărat şi Carmen Amariei, care a condus naţionala under 18 la Campionatul Mondial din 2018, potrivit news.ro.

EHF acordă, începând din acest an, premiul pentru cel mai bun antrenor feminin al sezonului.

Citește și: Ultima oră: Răzvan Lucescu va fi supus unei operații

Cele cinci nominalizări din partea forului european pentru stagiunea 2018-2019 au fost: Carmen Amariei (locul 9 cu naţionala U18 la Campionatul Mondial), Beata Bohus (Ungaria, medalie de argint la CM under 18), Vigdis Holmeset (Norvegia, medalie de argint la CM under 20), Ljubov Sidoricheva (Rusia, medalie de aur la CM under 18) şi Helle Thomsen (Danemarca, medalie de bronz cu Olanda, la CE de senioare).

Premiul oferit de către EHF câştigătoarei constă într-un voucher care va acoperi toate cheltuielile legate de participarea la următoarea ediţie a cursului EHF Master Coach.

Câştigătoarea titlului de cel mai bun antrenor feminin al sezonului a fost anunţată în pauza finalei Ligii Campionilor, la Turneul Final Four de la Budapesta, unde se confruntă Gyor ETO şi Rostov Don, la ora transmiterii acestei ştiri.