Dani Alves recunoaște ca a fost forte aproape de a semna cu Real Madrid

Fotbalistul brazilian Dani Alves a declarat, într-un interviu pentru ESPN, că atunci când era component al FC Sevilla a fost foarte aproape de a semna cu Real Madrid. El a precizat că soarta i-a rezervat FC Barcelona, astfel că şi-a împlinit un vis, nu “coşmarurile” potrivit news.ro

“Am fost la 95 la sută să semnez cu Real Madrid. Însă Del Nido este un tip foarte dur. S-a implicat atunci şi Chelsea în discuţii. Del Nido discuta cu unii şi le spunea că cealaltă echipă este dispusă să plătească şi mai mult. Apoi a trebuit să iau o decizie şi până la urmă am rămas la Sevilla. Am fost foarte aproape să semnez cu Real Madrid, dar m-a împiedicat soarta. Mi-a spus că povestea mea va fi la FC Barcelona, cum visam de copil. Şi trebuie să-şi împlineşti visele, nu coşmarurile. Sunt recunoscător că am reuşit să evit Real Madrid şi, evident, că am semnat cu Barca. Real era o echipă învingătoare. Pentru mine era mai interesant să construim ceea ce am construit la Barcelona. Trebuia să schimbăm istoria şi am făcut-o. La Madrid, am fi adăugat pagini unei cărţi deja scrise. În schimb, la Barcelona a fost diferit. Era o perioadă de tranziţie”, a spus Alves, adăugând că în momentul în care a aflat de interesul FC Barcelona pentru el, nu a mai vrut să negocieze cu nimeni (în 2008).

El a vorbit şi despre Neymar, spunând că nu a fost şocat atunci când acesta a plecat de la FC Barcelona. “Neymar voia să îşi demonstreze valoarea fără să conteze pe prezenţa lui Messi alături de el. Acum la PSG, el este într-o perioadă de tranziţie, pentru că nu obţine rezultatele pe care le doreşte. Şi este obsedatde acest lucru şi vrea mereu să fie la vârf. Nu este fericit din moment ce nu a obţinut rezultatele dorite. I-aş da o mamă de bătaie dacă s-ar simţi fericit fără să câştige”.

Întrebat dacă ar paria că Neymar va rămâne la PSG şi în sezonul următor, miza fiind o cină, Alves a răspuns: “O cină nu este de ajuns. Să pariez pe Turnul Eiffel? Cred că va rămâne la PSG”.

Dani Alves nu ar fi surprins dacă Real Madrid i-ar face o ofertă lui Neymar. “Dacă Madrid m-ar contacta, aş spune nu. Dacă m-ar contacta să mă întrebe de Neymar, aş zice tot nu”, a spus el râzând.

Alves şi Neymar, care au jucat împreună la FC Barcelona, sunt din 2017 colegi la Paris Saint-Germain.