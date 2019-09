Dani Mocanu a dezvaluit care este cel mai mare regret al vietii lui: Tatuajul din zona intima cu numele unei foste iubite

Dani Mocanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toata lumea stie ca Dani Mocanu isi iubeste tatuajele, dar asta nu inseamna ca tine chiar la toate. Dupa ce a starnit multe controverse cu mesajul transmis de tatuajul de pe crestet, manelistul a vorbit despre o greseala a adolescentei pe care insa o regreta. Pe vremea cand era pustan (si nu atat de barosan), Dani Mocanu s-a amorezat iremediabil de o domnisoara. Asa de mult a tinut la ea, ca a tinut sa ii tatueze numele intr-o zona... inima. Evident, s-a cam lasat cu regrete. Soc in showbiz! Dani Mocanu si Hamude s-au batut in club „Sa fiu sincer cu tine, sunt plin de tatuje peste tot, chiar si in zonele intime si imi pare rau de un tatuaj pe care l-am facut cand aveam 15 ani, am scris numele une ...