Dani Otil implicat intr-un accident rutier. A iesit din decor si a ajuns cu autoturismul intre copaci

Un impatimit al motoarelor, Dani Otil a participat la Total Transilvania Rally, unde, sambata dimineata, a avut un mic accident. Prezentatorul tv de la Antena a iesit din decor si autoturismul in care se afla s-a oprit intre copaci. Pasionat de masini puternice si motoare turate la maximum, Dani Otil s-a prezentat din nou la cursele de raliuri, evenimente la care participa frecvent, de ani de zile. De aceasta data a avut ghinion si a iesit din decor, masina lui ajungand direct intre copaci! In urma accidentului, masina echipajului cu numarul 500 a fost avariata. Din fericire, Dani Otil si Marc Banca se afla in afara oricarui pericol, "iesind" din autoturism fara nicio zgarietura! De asemenea, nu au ...