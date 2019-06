Dani Otil si iubita lui, Gabriela, nu se mai ascund! Cum au fost fotografiati impreuna: ea deasupra, iar el...

Dani Otil

Dani Otil si iubita lui, Gabriela, impreuna in Delta.

Dani Otil si Gabriela Prisacariu nu se mai ascund.

La cateva luni dupa ce au devenit un cuplu, Dani Otil si iubita au inceput sa se afiseze tot mai des impreuna.

Matinalul si noua sa partenera de viata, manechinul Gabriela Prisacariu, sunt impreuna in Delta.

Dani Otil si iubita lui, Gabriela, nu se mai ascund! Cum au fost fotografiati impreuna

Dani face saptamana aceasta emisiuni in Delta Dunarii, iar Gabriela l-a insotit in aceasta deplasare in interes de serviciu. Gabriela Prisacariu a postat o fotografie facuta cu iubitul ei.

Dani Otil este intins pe iarba si o tine in brate pe Gabriela. Amandoi sunt imbracati lejer si pusi pe sotii. "Buna dimineata", a scris pe contul ei de Instagram, in dreptul fotografiei.

Iubita lui Dani Otil a venit in platou! Dani a mers langa ea, Gabriela i-a pus copilul in brate: "Extraordinara fotografie de familie!"

Iubita lui Dani Otil, invitata la matinal ca manechin. Ce s-a intamplat apoi.

Iubita lui Dani Otil a venit astazi in platoul emisiunii de dimineata. Manechin de meserie, Gabriela Prisacariu si-a facut aparitia in fata camerelor de luat vederi pentru a prezenta cateva tinute ale unei creatoare de moda invitate in emisiune. Cu Gabriela, au intrat in platou si cativa copilasi, si ei manechini.

Razvan Simion nu a putut rezista tentatiei. L-a ridicat pe Dani de pe canapea si l-a dus langa Gabriela, iubita lui, provocandu-i sa pozeze ca o familie. Inconjurati de copilasi, Gabriela si Dani au fost luati la misto de colegii din emisiune.

"Extraordinara fotografie de familie. Vine si Papa acum, e bine ca o rezolvam, nu trebuie sa facem doua drumuri", a glumit Razvan Simion facand referire la nunta lui Dani cu Gabriela, care ar putea fi oficiata chiar de Suveranul Pontif.

Gabriela i-a pus bebelusul in brate lui Dani. "Iata o familie normala", a spus Otil. "Iata familia traditionala cu copiii altora", a completat colegul de emisiune al lui Dani Otil, Razvan Simion.

