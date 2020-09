Daniel Baluța, actualul primar al Sectorului 4 al Capitalei: 'Am votat pentru prosperitatea comunitatii noastre, am votat pentru dezvoltare'

Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 al Capitalei, și candidat la un nou mandat, a votat la Colegiul Național Octav Onicescu, cu gândul la viitor, la proiectele ce vor fi continuate pentru transformarea Sectorului 4 într-un hub de business și educațional.

” În primul rând, am votat pentru prosperitatea comunităţii noastre, am votat pentru dezvoltare, am votat pentru locuri de muncă bine plătite, dar în primul rând am votat cu gândul că noi nu lăsăm pe nimeni în urmă. Ăsta este cel mai important lucru pe care vreau să-l marchez prin acest vot şi de aceea fac apel la toţi locuitorii Sectorului 4 să vină astăzi să voteze. Este extrem de important să marcăm ce dorim să facem în următorii patru ani. Este foarte important să continuăm proiectele pe care comunitatea le-a început, este foarte important să creăm locuri de muncă, este foarte important să ne transformăm într-adevăr în capitala Bucureştiului. Astea sunt gândurile cu care am venit astăzi la vot””, a declarat Daniel Băluță, cel mai bine cotat candidat pentru Sectorul 4.