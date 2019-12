Daniel Baluța, primarul Sectorului 4, este `Primarul anului 2019`

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a fost desemnat „Primarul Anului ”, la Gala Smart City Industry Awards 2019, pentru promovarea proiectelor de tip “smart city”.

Cel mai important eveniment al industriei Smart City din România și-a desemnat aseară câștigătorii, în cadrul unei gale, care a avut loc la Palatul Parlamentului și la care au fost recunoscute și apreciate cele mai eficiente soluții inteligente, menite să le facă viața oamenilor mai usoară.

Cu măsuri „smart” precum posibilitatea achitării taxelor și impozitelor direct de pe telefon sau din fața calculatorului, cu locuri de parcare ce pot fi închiriate exclusiv online, cu intersecții inteligente, etc., Sectorul 4 a fost marele câștigător al galei.

Organizatorul evenimentului, Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate, i-a acordat primarului Daniel Băluță distincția de “Primarul Anului 2019” pentru promovarea proiectelor de tip “smart city” implementate în sector.

Totodată, administratorul public al Sectorului 4, Ioan Gâf - Deac a primit premiul de “City Managerul Anului 2019”.

“Este un premiu care a fost acordat comunității noastre. Tot ce s-a întâmplat în ultimii ani în Sectorul 4 nu a făcut altceva decât să crească de la zi la zi calitatea vieții oamenilor, iar acest premiu este pentru noi toți cei care am muncit să lărgim străzi, să reabilităm termic blocurile, să amenajăm zeci de mii de locuri de parcare, să construim un spital, o stație de metrou și multe altele. Atu-ul nostru a fost acela al inovării, al capacității de a transforma ideile în fapte, în realități palpabile. În Sectorul 4 nu am vorbit doar despre idei, am vorbit despre certitudini. Astfel încât, în competiția cu celelalte orașe din România să câștigăm și să demonstrăm că se poate.”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Soluțiile de tip smart city implementate în Sectorul 4 și apreciate acum chiar și la nivel national sunt următoarele:

1. În cadrul campaniei “Fără cozi la ghișeu”, Sectorul 4 a fost prima autoritate locală din țară, care a încasat taxe și impozite prin rețele de tip SELFSERVICE. Măsura a a dus la creșterea gradului de încasare concomitent cu reducerea semnificativă a cozilor pentru plata taxelor și impozitelor. 2. Crearea primului serviciu public din România, digitalizat complet, care gestionează parcările. Funcțională din anul 2018, noua platformă online de închiriere a locurilor de parcare a reședință a devenit deja o soluție foarte practică pentru locuitorii Sectorului 4, care nu mai sunt nevoiți să se deplaseze până la ghișeele primăriei pentru a-și putea închiria un loc de oarcare, ci pot face acest lucru direct din fața unui calculator sau de pe un telefon mobil, accesând https://www.mobilitateurbana4.ro/ 3. Crearea platformei e-Autorizări – Noua platformă digitală pentru obținerea autorizărilor comerciale la nivelul Sectorului 4, https://autorizaricomerciale.ps4.ro/, se adresează tuturor agenților economici ce au puncte de lucru pe raza sectorului și care pot, în momentul de față, să obțină acorduri, avize, autorizații de funcționare de la Primăria Sectorului 4, online. 4. Crearea platformei e-Urbanism – Tot pentru a oferi locuitorilor Sectorului 4 un mijloc facil de a obține documentele necesare în domeniul urbanismului, a fost creată o platformă pentru depunerea online a cererilor și pentriu eliberarea documentelor solicitate. de urbanism și a altor documente conexe. Prin implementarea acestui tip de serviciu se trece la nouă abordare, modernă, europeană, prin care cetățenii Sectorului 4 beneficiază de servicii publice la nivel european. https://urbanism.ps4.ro/ 5. Transparență bugerată totală –Bugetul on-line al Sectorului 4 reprezintă un model de transparență pentru orice autoritate locală din România. Astfel, accesul la informații este facil, printr-o interfață prietenoasă, cu posibilitatea de a accesa și viualiza datele atât în varinte de cifre cât și grafice, pictograme, accesând https://ps4.ro 6. Aplicație ON-LINE pentru reabilitarea termică - Întrucât reabilitarea termică reprezintă o prioritate atât pentru cetățenii Sectorului 4 cât și pentru primărie, accesul la informații despre programul aflat în derulare este la îndemâna oricui. Prin noua aplicație se pot obține informații despre blocurile înscrise în program precum și stadiul fiecăruia (în execuție, în proiectare, în așteptare etc.) De asemenea pentru blocurile finalizate se pot accesa documente relevante, cum ar fi certificatul energetic al imobilului, alte date tehnice sau financiare legate de execuție, recepție, accesând https://www.reabilitaretermica.eu/entitati/sector-4-bucuresti 7. Sistemul outdoor de informare inteligentă a intersecțiilor „Ocoliți Intersecția” - Soluțiile SMART au vizat și siuguranța rutieră. Noul sistem de informare inteligență outdooor implementat permite informarea în timp real a cetățenilor despre proximitatea existentei unei situatii defavorabile în trafic și opțiunea evitării unui accident sau a unei intersecții cu defecțiuni apărute în sistemul de semaforizare în intersecțiile din Sectorul 4 din Capitală și împrejurimi. Sistemul este activat simplu de Poliția Locală a Sectorului 4 printr-un simplu mesaj trimis serverului Phoenix Media de administrare a rețelei proprii de outdoor digital (fără niciun cost pentru autoritatea locală) dar și către panourile de informare digitale ale Direcției Mobilitate Urbană și ale Primăriei Sector 4, mesaj care va genera o informare de ocolire a intersectiei, în doar 1 minut de la trimiterea acestuia în sistemul de administrare a campaniilor digitale. 8. Regenerare urbană și prin mobilier urban inteligent - Primăria Sector 4, prin Direcția de Investiții, a achiziționat 6 bănci inteligente, deschizând astfel seria mobilierului urban de tip SMART. Acestea sunt autonome din punct de vedere energetic, oferă posibilitatea încărcării telefonului mobil, generând și wi-fi gratuit pentru cei din zona de amplasare. 9. Crearea aplicației de mobil a Primăriei Sector 4 – Prin Direcția Mobilitate Urbană se dezvoltă o nouă aplicație pentru locuitorii Sectorului 4.

ü Aplicatia asigură pentru utilizatori conectivitatea automată cu diverse servicii publice ale Sectorului 4 (DMU, DGITL, Evidența Persoanelor etc.);

ü Prin intermediul ei, pot fi sesizate diverse probleme: groapă, mașină abandonată, reabilitare termică, gunoi, parc, mobilier urban, alte sesizări – include status sesizare, soluționare, istoric;

ü Permite trimiterea de mesaje generale, sau personalizate către utilizatori. De exemplu utilizatorii cu debite la DGITL S4 vor primi notificare înainte de termenul scadent cu sumele exacte datorate;

ü Permite plata direct din aplicație a taxelor și impozitelor locale, utilizând cardul bancar – include istoric plăți;

ü Acces permanent la ghiduri, regulamente (parcări, salubritate etc.), informații utile, link-uri utile;

ü Acces la Registratura ON-LINE a DMU, ulterior la cea a Primăriei Sector 4 (după implementarea sistemului).

ü Raportare situație de urgență direct către Poliția Locală Sector 4.

ü Gestionarea tuturor aspectelor legate de parcarea de reședință (pentru cei care au un contract activ);

ü Modul privind parcările publice – găsește cel mai apropiat loc liber, plata parcării, solicitarea unui abonament.

ü Pentru persoanele cu dizabilităti înscrierea în sistemul informatic pentru acces gratuit în parcările publice ale PS4, pe locurile special amenajate;

ü Permite trimiterea de mesaje generale, către utilizatori. De exemplu informații despre un eveniment cultural din Sectorul 4;

10. Sisteme automatizate de securizare a locurilor de parcare, operate de la distanță. Rezistente la apă, șocuri și lovituri, noile dispozitive sunt ușor de manevrat. Acționate electronic, dintr-o telecomandă, care poate recepționa semnalul de la distanță, sistemele permit blocarea și deblocarea locului de parcare în doar câteva secunde.

11. Un capitol extrem de important pentru administrația locală din Sectorul 4 este e-Mobilitatea. Abordarea Primăriei Sector 4 în doemniul e-Mobilității se bazează pe patru direcții:

1. Realizarea unei rețele de stații de încărcare a autovehiculelor electrice

ü Încurajarea cetățenilor să cumpere și să folosească autovehicule electrice se poate realiza în mai multe modalități – facilități la achiziție (eco-tichet), facilități fiscale, facilități legate de parcări etc.

ü Cea mai importantă măsură implementată de Primăria Sectorului 4 a fost aceea de a investi în infrastructura stațiilor de încărcare pentru aceste autovicule electrice.

2. Transportul public electric – civilizat și accesibil

ü Nu se poate promova un transport public electric (tramvaie, troleibuze, autobuze electrice, metrou) fără ca autoritatea locală să intervină și să creeze o infrastructură adecvată – refugii pietonale și peroane moderne, sigure, sau fără o implicare în extinderea traseelor existente (solicitări și dialog permanent cu STB S.A. și ADIBI Transport București-Ilfov), conform necesităților proprii – proiectul unei noi stații de metrou la centura Bucureștiului pe Șoseaua Berceni.

ü Ministerul Transporturilor, Metrorex și Primăria Sectorului 4 au semnat un Protocol cu privire la edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură.

3. Succesul transportului public depinde și de infrastructura parcajelor de tip Park&Ride

ü Traficul din arealul limitrof al Sectorului 4 afectează întreaga comunitate. Tocmai pentru a susține transportul public în comun s-a realizat o rețea extinsă de parcaje de tip Park&Ride în apropierea fiecărei stații de metrou din Sector.

4. Aplicații și facilități pentru proprietarii de autovehicule electrice din Sectorul 4

ü Prin măsuri aprobate în Consiliul Local Sector 4 precum și prin aplicații informatice realizate de Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 se preconizează încurajarea celor care doresc să facă tranziția spre autovehicule electrice.

ü Este în stadiul de pregătire un Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind SUBVENȚIONAREA COSTURILOR de încărcare a mașinilor electrice pentru cetățenii Sectorului 4 care au în proprietate un autovehicul full electric, inclusiv pentru persoanele juridice, în limita a 50 km/zi, cu decontarea trimestrială a cheltuielilor.

12. Siguranță si ordine publica

ü La nivelul Sectorului 4, în perioada 2016-2017 au fost achiziţionate, pentru unităţile de învăţământ camere de supraveghere video şi senzori antiefracţie, care au fost conectate la dispeceratul Poliţiei Locale Sector 4 (centru de comandă).

ü Prin investițiile majore în rețeaua educațională aflată în gestiune s-a reușit implementarea tuturor standardelor care să permită obținerea autorizației pentru incendii la mai multe unități de învățământ. Există acum în aceste unități de învățământ centrale moderne de alarmare și gestiune a incendiilor, fapt care crește semnificativ gradul de siguranță pentru copii și personalul unităților respective.

ü S-a continuat programul pentru siguranţa cetăţenilor şi pentru micşorarea pagubelor datorate vandalizării mobilierului urban al locurilor de joacă, fiind montate camere de supraveghere, conectate la un centru de comandă şi împrejmuite noile locuri de joacă amenajate în Sectorul 4.

ü Este în lucru proiectul privind monitorizarea video a principaleleor zone din Sectorul 4, iar la finalizare gradul de securitate și siguranță al cetățenilor va crește semnificativ.

13. Iluminat public cu consum redus de energie

ü Toate obictivele de investiții privind infrastructura rutieră și nu numai, care au inclus aspecte de iluminat public, au astăzi sisteme de iluminat cu LED. Tehnologia LED are toate avantajele unei utilizări eficiente, sigure și economice. Lumina atinge o intensitate maximă instantaneu, fără un timp de încălzire și este plăcută ochiului, becurile nu se încălzesc, nu conțin mercur, iar consumul de energie este redus considerabil.

Într-o etapă viitoare toate aceste lămpi LED stradale vor fi incluse într-o aplicație care să gestioneze integrat sistemul și să genereze, prin senzori de prezență, o eficiență și mai mare energetică.