Daniel Baluța, primarul sectorului 4, și membrii noului Consiliu Local au depus juramantul de investitura - Configuratia politica pentru urmatorii 4 ani

Ceremonia de învestitură a avut loc, în cadru restrâns din cauza pandemiei, în sala de consiliu local din cadrul Primăriei Sectorului 4. Pentru a limita la maximum numărul de oameni prezenți în sală, mai întâi au depus jurământul consilierii locali, iar la final, a venit rândul lui Daniel Băluță, primarul reconfirmat prin vot de aproape 60 la sută dintre cetățenii sectorului 4.

Cu aceasta ocazie, Daniel Băluță a declarat că va lua măsurile necesare pentru a limita extinderea epidemiei de COVID-19. „Este cel mai important să fim sănătoși și sunt convins că împreună, atât Consiliul Local, cât și aparatul Primăriei, vom lua măsurile necesare pentru a limita extinderea acestei epidemii de coronavirus, vom lua măsurile care-i vor determina pe oameni să se simtă în siguranță, iar problemele de sănatate pe care aceasta epidemie le generează să fie limitate", a spus Daniel Băluță.

Edilul a arătat, totodată, că va continua proiectele începute. „Vă asigur că toate proiectele pe care le-am început vor continua, că în acest mandat vom termina clinica universitară de stomatologie, că în acest mandat vom avea cu siguranță în Sectorul 4 o nouă stație de metrou, că în acest mandat vom realiza în principiu toate lucrurile pe care le-am promis în această campanie electorală", a dat asigurări Daniel Băluță.

Acesta și-a exprimat convingerea că noul Consiliu Local va fi unul dintre cele mai performante și a opinat că nu este relevantă apartenenta consilierilor locali la un partid sau la altul.

„Aveți o reprezentare a opiniei cetățenilor și este normal și este corect ca împreună să putem să generăm pentru comunitatea noastră proiecte importante, iar în 2024 să avem bucuria de a constata pe de o parte că în Sectorul 4 e mult mai bine decât în acest moment, că în Sectorul 4 vom reuși să menținem sub control și să eliminăm împreună cu celelalte instituții ale statului român efectele pe care aceasta pandemie le are (...) și poate mai presus decât orice, să devenim și mai mândri că muncim, iubim și trăim în Sectorul 4. (...) Sunt convins că împreună, prin colaborare, prin măsuri inteligente și echilibrate, vom reusi să construim. (...) Oamenii sunt interesați de rezultate și sunt convins că împreună, fie că suntem de la PSD, ca suntem de la PPU-SL, că suntem de la USR, de la PLUS, de la PMP, de la PNl, de oriunde, sunt convins că împreună vom reuși să facem aceste lucruri. (...) Acesta sunt convins ca va fi unul dintre cele mai performante Consilii Locale și vom avea împreună un mandat de excepție", a declarat Daniel Băluță.

Primarul le-a mulțumit locuitorilor Sectorului 4 care l-au votat pentru un nou mandat. „Asta înseamnă extrem de mult pentru mine și mă obligă să fac mult mai mult decât am făcut până în acest moment. (...)”, a mai afirmat Băluță.

Acesta a adresat mulțumiri și echipei Sectorului 4. „Avem o echipă de oameni extrem de inimoși, extrem de devotați și extrem de motivați. (...) Rezultatele muncii lor astăzi se văd pe stradă, (...) se văd în creșterea gradului de siguranță pe care astăzi oamenii îl au, se văd în creșterea gradului de bunăstare pe care-l au familiile din sectorul 4", a adăugat primarul.

Reamintim că în 27 septembrie, Daniel Băluță a fost reales primar al Sectoruluiu 4 cu votul a aproape 58 la sută din numărul total al oamenilor care au mers la vot. În ceea ce privește componența noului Consiliul Local, aceasta este următoarea: PSD – 11 mandate, USR-PLUS – 9 mandate, PNL – 5 mandate, PMP – 2 mandate.