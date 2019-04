Daniel Barbu, despre ancheta DNA: Nu e o coincidenta

Daniel Barbu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Candidatul ALDE la alegerile europarlamentare Daniel Barbu a declarat astazi, in cadrul unei conferinte de presa ca acuzatiile care ii sunt aduse de catre procurorii DNA au legatura cu campania electorala. Daniel Barbu, audiat la DNA "Cred ca nu e o coincidenta ceea ce se intampla. Legatura cu campania electorala este foarte clara", a declarat Daniel Barbu. "Nu am stopat, oprit, blocat niciun fel de control la niciun partid pe durata mandatului meu ca presedinte la AEP", a mai afirmat Daniel Barbu. Potirvit procuroruilor DNA, "]n perioada 27 mai 2017 – 27 februarie 2019, in calitate de presedinte al Autoritatii Electorale Permanente, suspectul nu ar fi urmarit ...