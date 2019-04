Daniel Barbu, dupa ce a fost audiat in dosarul trezorierului PSD - Nu era in atribuțiile mele sa fac un control

Daniel Barbu, fostul președinte al Autorității Electorale Permanente, a declarat, după ce a părăsit sediul DNA, că nu era în atribuțiile lui să facă un control privind modalitatea în care partidele își cheltuiesc banii, menționând că la nivelul AEP există un departament care are această atribuție. Barbu a refuzat să se pronunțe privind legalitatea cheltuielilor.

Partidele nu pot face orice investiție, ci potrivit legii. Fiecare partid cheltuieste banii cum considera oportun, potrivit normelor legale. Nu era in atrbutiile mele sa fac control, era un departament de control autonom. Pana nu exista un raport pe linia AEP... Am vazut ca dl Draghici spune ca sunt legale (n.r. cheltuielile), altii ca nu sunt legale, nu pot sa ma pronunt. Nu mi-e teama sa vorbesc despre nimic. De indata ce DNA a trimis solicitările la AEP, le-am trimis documentele. Nu eu am selectat documentele, ci departamentele competente au analizat cererea DNA și le-au selectat, a declarat Daniel Barbu.