Daniel Chițoiu, adus la Spitalul Floreasca dupa accidentul de pe Dealul Negru, soldat cu doi morți

Noi detalii despre accidentul în care a fost implicat Daniel Chțoiu, fostul ministru al Economiei, și actualul secretar general al ALDE. Medicii de la spitalul din Pitești au confirmat și decesul soției șoferului care a provocat accidentul pe Dealul Negru, potrivit Antena3. Femeia nu a supraviețuit rănilor din accident și a murit la scurt timp