Daniel Chitoiu, pus sub acuzare pentru ucidere din culpa. Fostul ministru sustine ca nu vorbea la telefon la volan

Fostul ministru Daniel Chitoiu, lider ALDE, s-a dus joi dimineata la Parchetul Tribunalului Arges pentru a fi audiat in legatura cu accidentul in care a fost implicat de Craciun si care s-a soldat cu decesul a doua persoane. El a negat, la iesirea de la audieri, ca ar fi vorbit la telefon in timp ce se afla la volan.