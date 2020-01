Daniel Chitoiu, urmarit penal pentru ucidere din culpa in cazul accidentului soldat cu doi morți

Fostul ministru de Finanțe, Daniel Chițoiu a fost pus oficial sub învinuire pentru ucidere din culpă de către procurorii Parchetul Tribunalului Argeș în cazul accidentului rutier care s-a soldat cu decesul a două persoane. Chițoiu a refuzat să dea declarații în fața procurorilor. Chiţoiu s-a aflat joi la Parchetul Tribunalului Argeş, pentru a fi audiat, The post Daniel Chiţoiu, urmărit penal pentru ucidere din culpă în cazul accidentului soldat cu doi morți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.