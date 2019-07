Daniel Constantin i-a profețit lui Tariceanu de acum doi ani 'țeapa' primita din partea PSD: Nu mai este o valoare!

Vicepreședintele Pro România, Daniel Constantin, susține că i-a zis lui Călin Popescu Tăriceanu încă de acum doi ani că PSD nu va accepta niciodată un candidat comun al coaliției. Constantin consideră că Tăriceanu este oricum expirat politic și nu mai reprezintă o ”valoare politică” dorită de electorat.

”Nu cred că domnul Tăriceanu, lăsând la o parte chestiunile personale pe care el am cu dumnealui și pe care le cunoașteți, dar eu nu cred că domnul Tăriceanu este o valoare politică pe care să o mai dorească electoratul. Am spus asta încă de acum doi ani de zile, din perioada când era în coaliția PSD-ALDE, eram vicepremier acolo și am spus de atunci că niciodată PSD și ALDE nu vor avea candidat comun.”, a declarat Daniel Constantin, la Realitatea TV.