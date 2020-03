Lansarea filmului "No Time to Die", ultimul cu Daniel Craig în rolul James Bond, a fost amânată până în noiembrie din cauza îngrijorărilor privind COVID-19, însă actorul a parodiat lungmetrajul în cadrul emisiunii "Saturday Night Live". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În videoclip, Craig îmbrăcat în costumul său impecabil intră într-un casino pentru a-i spune lui Chloe Fineman că "jocul" ei a fost mereu "să fure secrete de stat". El o roagă să-i sufle în zaruri înainte de a o întreba unde este şeful ei, dar imediat atenţia îi este distrasă de la misiune când aude că a câştigat după ce a pariat pe 7. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); "Saturday Night Live" a fost difuzată, sâmbătă, pe ambele coaste ale Statelor Unite, de NBC. Filmul "No Time To Die" va fi lansat pe 12 noiembrie în Aglia şi pe 25 noiembrie în Statele Unite. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.