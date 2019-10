Daniel Craig, cel mai longeviv 'agent James Bond'

Daniel Craig este, în prezent, actorul care deţine de cel mai mult timp rolul agentului James Bond, după ce a depăşit recordul stabilit anterior de Roger Moore, potrivit independent.ie.

Sâmbătă, s-au împlinit 5.119 zile de când actorul britanic Daniel Craig a preluat acest rol, respectiv din 14 octombrie 2005.

Recordul anterior în acest sens l-a stabilit Roger Moore, cu 5.118 zile, respectiv din 1 august 1972 până pe 6 august 1986, când Timothy Dalton a fost anunțat ca succesor al acestuia. În tot acest timp, Moore a jucat în șapte filme ale francizei "James Bond", conform Mediafax.

Daniel Craig va continua să dețină acest rol cel puțin până în aprilie 2020, când va fi lansat următorul film al francizei, "No Time To Die".

Predecesorul lui Craig, Pierce Brosnan, ocupă locul al treilea în top, cu 4.146 de zile, în timp ce primul interpret al lui James Bond, Sean Connery, s-a plasat pe a patra poziție, cu 3.049 de zile.

Timothy Dalton, care a jucat doar în două filme, este al cincilea în top, cu 2.863 de zile, iar George Lazenby, cu numai un lungmetraj la activ, se află pe ultima poziție, cu 875 de zile.

Perioadele au fost calculate din ziua în care au fost confirmaţi actorii până la data la care au fost anunţaţi succesorii acestora.

Franciza "James Bond", care va împlini 60 de ani de la lansare în 2022, a debutat cu filmul "Dr No".

Ultimul film din franciza 007 care îl va avea drept protagonist pe actorul Daniel Craig, "No Time To Die", regizat de americanul Cary Joji Fukunaga, va fi lansat pe marile ecrane pe 8 aprilie 2020.

Actorul în vârstă de 51 de ani a apărut pentru prima dată în rolul lui James Bond în pelicula "Casino Royale", din anul 2006. În 2008, a fost lansată pelicula "007: Partea lui de consolare/ Quantum of Solace". Au urmat filmele regizate de Sam Mendes care au obținut cele mai mari încasări din toată franciza: "Skyfall", din 2012, a generat 1,1 miliarde de dolari la nivel global, iar filmul din 2015 "Spectre" - 880,7 milioane de dolari.

Într-un interviu acordat revistei Time Out în anul 2015, Daniel Craig a declarat că nu va mai juca rolul James Bond într-un nou film. "Am terminat-o cu James Bond la momentul ăsta. Gata. Vreau doar să trec peste această fază a carierei. Nu ştiu ce voi face în continuare, n-am idee. Nu încerc să par misterios sau precaut, pentru că nu vă spun ce urmează. Doar că habar n-am. În prezent, am terminat-o cu Bond. Dacă aş mai juca acest rol într-un film viitor, aş face-o doar pentru bani", a precizat atunci Daniel Craig.

Cu toate acestea, Barbara Broccoli, producătoarea francizei, a reușit să-l convingă pe Daniel Craig să îmbrace pentru a cincea oară smochingul lui James Bond.

Într-un interviu pentru publicaţia săptămânală Journal Du Dimanche din luna aprilie, Barbara Broccoli și Michael G. Wilson, producătorii francizei, au spus că speră să îl convingă pe Daniel Craig să nu părăsească echipa. "Sper sincer că își va relua rolul pentru o a șasea aventură", a declarat Barbara Broccoli.