Daniel Daianu, la Realitatea PLUS: „NU taiem pensii, salarii, dar NU le creștem brusc, ca sa nu ne dam FOC!”

Ce măsuri trebuie să ia România ca să se încadreze în deficitul prognozat pentru următorii doi ani, acceptat de Comisia Europeană? Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a declarat, miercuri seară, la Realitatea PLUS, că in România este nevoie de reesalonare, de cresterea salariilor si a pensiilor ESALONAT, nu BRUSC. Fostul membru in board-ul Bancii Nationale a avertizat ca, daca majorarea se va face brusc, va fi nevoie de introducerea de noi taxe, mariri de taxe si de taieri mari la capitolul cheltuieli.