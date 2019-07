Daniel Daianu, numit presedintele Consiliului Fiscal

Daniel Daianu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consiliul Fiscal a anuntat astazi ca Daniel Daianu, fost membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a fost ales in functia de presedinte, iar vicepresedinte a fost numit Bogdan-Octavian Cozmanca, nominalizat de BNR. Sedinta Consiliului Fiscal a avut loc luni, iar cei doi au fost alesi prin vot secret. Un "nume greu" din Consiliul de Administratie al BNR se retrage ”In data de 16.07.2019 a avut loc sedinta Consiliului Fiscal in cadrul careia au fost alesi presedintele si vicepresedintele institutiei. In urma votului secret al membrilor exprimat in baza art. 56 din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010 a fost ales drept Presedinte ...