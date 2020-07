Daniel David, despre amploarea teoriilor conspirationiste: Avem o problema cu alfabetizarea stiintifica. Copiii in scoala nu mai fac suficienta stiinta

Psihologul Daniel David, rectorul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, a declarat intr-un interviu pentru RFI.ro ca unul din motivele pentru care multi romani neaga existenta virusului si cred in teorii conspirationiste este lipsa unei educatii stiintifice minime ce ne-a facut "sa credem in tot felul de energii misteriose ale universului si in abordari holistice care vindeca nu numai mintea, ci si sufletul".