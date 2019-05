Daniel Dragomir, EXPLOZIV in apararea Vioricai Dancila: 'S-a OPUS lui Kovesi și statului paralel cum puțini au facut'

Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, mesaj de susținere pentru premierul Viorica Dăncilă. Acesta susține că cel de-al treilea premier impus în funcție de PSD a luptat cu statul paralel într-un mod în care succesorii săi nu au reușit.

Citește și: ALERTĂ METEO - ANM a emis avertizare meteo de vreme SEVERĂ IMEDIATĂ în 32 de județe

"Vad ca multi incep sa o atace pe doamna Dancila. Nu va mai lasati manipulati, pacaliti si prostiti. Doamna Dancila are ceva ce unul ca Tudose nu a avut niciodata: bun simt. Si multe alte calitati in plus. Putini sunt cei care s-au opus lui Kovesi si statului paralel cum a facut doamna premier.

Ca nu a facut-o cu urlete si tipete pe la TV, asta e alta poveste. Ca nu a facut chiar tot ce putea sa faca, asta e alt aspect. In rest, ramane cum am stabilit. Duminica vine examenul suprem. Avem nevoie de unitate si putere nu de povesti manipulatoare", scrie Daniel Dragomir pe Facebook.