Daniel Florea anunța acordarea a 500 de burse pentru studenții din sectorul 5

Primarul sectorului 5, Daniel Florea, anunță că un număr de 500 de studenți din sectorul 5 vor primi burese din partea primariei

„500 de studenti cu domiciliul in Sectorul 5 vor primi burse lunare de 500 de lei in anul universitar 2019-2020.

Bursele se vor acorda studentilor care au minim media 8,50 (in ordinea descrescatoare a mediilor) si un venit pe membru de familie sub venitul mediu brut pe anul in curs, cu conditia sa fie studenti sau masteranzi pe locurile finantate de la bugetul de stat.

Detalii:

http://www.sector5.ro/media/51938/punctul-10-27082019.pdf” a posta Daniel Florea pe pagina sa de socializare.