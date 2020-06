Daniel Florea: 'Aprobarea Planului Urbanistic Zonal a adus, imediat, investiții private de 1,1 miliarde de euro in Sectorul 5'

Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, a declarat, într-o conferință de presă organizată la sediul instituției, că aprobarea Planului Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 5 a generat investiții private noi de 1,1 miliarde de euro. La acestea se adaugă Certificate de Urbanism pentru dezvoltarea urbană din zona Antiaeriană, emise de Primăria Sectorului 5, care totalizează investiții publice și private de alte 1,8 miliarde de euro.

,,Am lucrat la PUZ-ul Sectorului 5 2 ani și acesta a fost aprobat. Din momentul aprobării, am primit foarte multe solicitări de emitere de certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pentru investiţii private care, în acest moment, cumulează 1,1 miliarde de euro. La acestea, se adaugă investițiile din zona Antiaeriană, pentru care am emis deja certificatele de urbanism și care totalizează peste 1,8 miliarde de euro”, a declarat primarul Sectorului 5.

Citește și: E război total! Silviu Mănăstire îi răspunde lui Cătălin Tolontan: Când ai combinații politice cu cei de la USR-PLUS, e suficient să îi prostești pe cei mai slabi de înger

Totodată, Daniel Florea a arătat faptul că noile investiții private vor aduce la bugetul Sectorului 5 peste 60 de milioane de lei pe an, din impozite și taxe locale, în condițiile în care Sectorul 5 are, în acest moment, cele mai mici încasări la bugetul local, din cauza terenurilor libere și ale proprietăților deținute de instituții de stat, care nu plătesc impozite.

”Faţa Sectorului 5 se va schimba în bine în perioada imediat următoare, pentru că toate aceste investiţii vor genera dezvoltare pe toate planurile. Acest PUZ, datorită reglementărilor pe care le conţine, majorează valoarea terenurilor din Sectorul 5 cu o marjă cuprinsă în 50% și 100% și, din estimările specialiștilor, va majora valoarea apartamentelor și a caselor de locuit cu aproximativ 20%”, a menționat Daniel Florea.

Citește și: Cozmin Gușă îl face praf pe avocatul Gheorghe Piperea: Ipocrizia și nesimțirea din jurul scandalului Mugur Isărescu

Prin adoptarea Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 5 - un document care nu a existat niciodată – Sectorul 5 devine un mediu extrem de prietenos pentru investiții,

autorizațiile de construire fiind emise într-un interval de 30 până la 90 de zile, fără a fi nevoie de elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale dedicate, pentru fiecare investiție în parte.

Planul Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 5 prevede:

- peste 252 ha de spații verzi amenajate;

- 6 parcuri noi în zona Antiaeriană;

- peste 600.000 de arbori și arbuști în noile parcuri;

- cel mai amplu proiect de amenajare de spațiu verde din jurul Palatului Parlamentului (Parcul Academiei, Parcul Pantheon, Parcul Valorilor);

Citește și: Ludovic Orban, despre măsurile de relaxare: Evoluţia numărului de cazuri ne-a şi determinat să amânăm alte măsuri de relaxare

- cel mai mare parc central din București – 80 ha;

- 3 baze sportive noi - 21,64 ha;

- Parcul Bulevardul Șinei – sistem de 5 parcuri liniare – 1,46 ha;

- Parcul Apeductului – 3 zone de parcuri – 48,19 ha;

- grădini publice noi între blocuri – 50 ha;

- 4.000 de arbori propuși spre plantare de-a lungul inelului median;

- minimum 50% spațiu verde în zona Antiaeriană;

- artere de circulație – propunerea de închidere a inelului median – 7 km, conectivitate între Sectorul 4, Giurgiului și Sectorul 6, Ghencea;

Citește și: Bomba care aruncă în aer planul PSD-Pro România! Demiterea Guvernului Orban nu este posibilă până după 10 septembrie

- 122 de artere noi – 58 km de legătură între cartiere nou constituite;

- 143 de artere modernizate sau lărgite, cu pasaje subterane și supraterane;

- 2 park & ride – parcări subterane/supraterane;

- 10 km de linii noi de tramvai.

Planul Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 5 este documentul cadru, care reglementează și coordonează dezvoltarea Sectorului 5, inclusiv în zonele strategice: noul cartier din zona Antiaeriană, zona de sud-vest a Sectorului 5, spre Măgurele, precum și construirea noilor bulevarde (Ghencea - Alexandriei - Giurgiului și Răzoare - Progresului - Giurgiului - Luică). Până în acest moment, pentru orice investiție, publică sau privată, era nevoie de un Plan Urbanistic Zonal dedicat, ceea ce întârzia orice proiect cu minimum un an și jumătate.

Citește și: Ludovic Orban: O minciună gogonată. Fabrica de fake news care este PSD .