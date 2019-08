Daniel Florea, vești bune pentru studenții care locuiesc in Sectorul 5

Primarul Daniel Florea, are vești bune pentru studenții care locuiesc în Sectorul 5.

''500 de studenti cu domiciliul in Sectorul 5 vor primi burse lunare de 500 de lei in anul universitar 2019-2020.

Bursele se vor acorda studentilor care au minim media 8,50 (in ordinea descrescatoare a mediilor) si un venit pe membru de familie sub venitul mediu brut pe anul in curs, cu conditia sa fie studenti sau masteranzi pe locurile finantate de la bugetul de stat.'', a scris Daniel Florea.